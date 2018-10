Artbat (Diynamic Music / Kiew)

× Erweitern Kowalski

Ihr neuester Hit heißt „Papillon“ und regiert wieder die Beatport-Charts, wie schon die Kowalski-Hymne „Sand in your Shoes“, die diesen Sommer nicht nur auf unserer Terrasse rauf und runter lief:

Artbat sind aktuell der feinste Electronic-Export aus der Ukraine. Artur und Batish (ergibt eben Artbat, Grüße von Captain Obvious) haben sich mit ihren multifunktionalen und mächtigen Produktionen in die Herzen der internationalen DJ-Riege und Dancefloors gespielt – die sie nun folgerichtig auf der ganzen Welt selbst bespielen. Das ging alles ganz flott: Erst Mitte 2015 erschienen Artbats erste Clubburner und im Anschluss rissen sich die most hyped Labels wie Diynamic, Saura oder Fryhide um den Output der Ukrainer –spätestens nach dem massiven Brett „Tabu“ war der weitere Karrierelauf besiegelt. Und in dieser Nacht laufen sie endlich im Kowalski ein, wo der Artbat-Sound eine tragende Säule ist, genauso wie Loli mit seinem Bounce-Groove zum essentiellen Bestandteil des Kowalskis gehört. Kommt rum und ihr wisst wieso.

Lineup:

Artbat (Diynamic Music / Fryhide / Kiew)

Loli (Kowalski)

Einlass ab 21 Jahren