ARTe Kunstsalon Burg Stettenfels

Wir freuen uns, dass wir die ARTe ‘Kunstfamilie‘ ab 2021 um einen ganz besonderen Veranstaltungsort bereichern können und laden herzlich ein zum ARTe Kunstsalon vom 29. – 31. Oktober 2021 auf Burg Stettenfels. Rund 50 Galerien und ausgewählte Künstler bespielen die gesamte Fläche der Burg.

Die zahlreichen Räume, Winkel und Gänge der Burg bieten eine reizvolles Ambiente für diesen ganz besonderen Kunstsalon. Bereits in den Vorjahren hat die Kombination aus historischer Burg mit angeschlossenem Park, der modernen, professionellen Präsentation hochwertiger, zeitgenössischer Kunst und die entspannte Gastronomie in der Schirmbar bei Besuchern und Künstlern gleichermaßen einen Zauber geweckt, dem man sich nur schwer entziehen kann. Man taucht ein in die Magie der Kunst, die nicht den Körper aber doch den Geist befreien kann.

Der ARTe Kunstsalon bietet seinen Kunden und Ausstellern neben einem kulinarischen Angebot in der Schirmbar der Burggastronomie einen kostenlosen Einpackservice gekaufter Kunstwerke und eine EC- und Kreditkartenbezahlstation für die einfache und bequeme Bezahlung.

Öffnungszeiten:

Freitag, 29. Oktober 2021 | Vernissage | 17:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 30. Oktober 2021 | 11:00 – 18:00 Uhr

Sonntag, 31. Oktober 2021 | 11:00 – 18:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Kontakt arte@galerie-kerstan.de