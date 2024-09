Arte Kunstsalon Burg Stettenfels

Seit 2016 dient die ARTe als herausragende Plattform für zeitgenössische Kunst in der Metropolregion Stuttgart.

Heute auch mit Schwestermessen in Wiesbaden, Osnabrück, Konstanz, Dortmund und seit 2021 auch auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach bei Heilbronn.

Die idyllische Burg Stettenfels wird in diesem Jahr vom 11. bis 13. Oktober erneut zum Schauplatz für die ARTe Kunstmesse. Die Burganlage, Burggastronomie und die einzigartige Atmosphäre bieten einen ruhigen Rückzugsort für eine besondere Begegnung mit der Kunst.

Rund 50 Künstler:innen aus der Region, Deutschland und dem benachbarten Ausland werden die gesamte Fläche der Burg mit zeitgenössischer Kunst füllen.

Neben dem künstlerischen Angebot erwartet die Besucher:innen ein kulinarisches Erlebnis in der Schirmbar der Burggastronomie.

Eine besondere Neuerung für 2024 ist das Weißwurst-Frühstück am Freitag, dem 11. Oktober, ab 11.30 Uhr vor Ort. Das Ticket für das Weißwurst-Frühstück beinhaltet 2 Weißwürste, 1 Brezel und 1 Weizenbier (oder alternativ ein alkoholfreies Getränk) sowie den Eintritt zur ARTe Kunstmesse, der ab 13 Uhr möglich ist. Eine ideale Gelegenheit, den Besuch auf Burg Stettenfels entspannt und genussvoll zu beginnen, fernab vom Verkehrstrubel.

Neben dem kulinarischen Angebot gibt es wieder einen entspannten kostenlosen Einpackservice gekaufter Kunstwerke sowie die Möglichkeit bequemem bargeldlos zu bezahlen.

Die ARTe Kunstmesse Stettenfels wird am Freitag, dem 11. Oktober 2024 von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.