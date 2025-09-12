Nyckelharpa Journey – Electronic Trip

Konzert mit Thomas Roth (Nyckelharpa) und Stephen Elzenbeck (Electronic Sounds) am 12. September 2025 um 20 Uhr im Burggraben auf der Burg Stettenfels

Nyckelharpa trifft Electronic: Der Nyckelharpaspieler Thomas Roth und der Sounddesigner Stephen Elzenbeck geben am Freitag, 12. September 2025, um 20 Uhr im Burggraben auf der Burg Stettenfels ein außergewöhnliches Konzert. Die Besucher erwartet eine einzigartige Mischung aus Klängen des historischen Instruments Nyckelharpa und elektronischen Sounds. Wieder einmal beschreitet Thomas Roth auf seiner Nyckelharpa Journey neue Wege, seine musikalische Weltreise führt ihn nun auch in elektronische Sphären der Gegenwart. Die Marbacher Zeitung schrieb zur Premiere des Projekts am 23. September 2023 im Marbacher Schlosskeller vom „Sound der Zukunft“ und weiter: „...so war auch die erste öffentliche Duo-Darbietung wie ein Hexentanz: temporeich, sinnlich, furios, wellenartig und im wahrsten Sinne „ekstatisch“, wie ein Besucher es ausdrückte...“

Nyckelharpa bedeutet „Schlüsselgeige“ und hat ihre Wurzeln im mittelalterlichen Schweden. Experimentierfreude und spielerische Raffinesse auf diesem außergewöhnlichen Instrument haben Thomas Roth weltweit bekannt gemacht. Auftritte als Solist, mit Sinfonieorchestern und in unterschiedlichen Besetzungen führten ihn unter anderem ins Pariser Olympia und an den Broadway New York.