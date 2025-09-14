Constanze Lindner - Lindners Lebenslust

Ja, sie hat es getan. Constanze Lindner hat ein neues Programm gemacht. Viele ihrer irrwitzigen Geschichten aus ihrem Bestseller „Miss Verständnis“ schrien danach auf die Bühne zu kommen. Und jetzt ist es soweit: All das, was Constanze ausmacht (und noch so viel mehr), hat die schlagfertige und grandiose Künstlerin in ein Comedy- Bühnenprogramm gepackt und lädt alle ein zu „Lindners Lebenslust“.

Sie redet, springt, lacht, liest, verteilt großzügig ihre ansteckende gute Energie und wirft mit einer Begeisterung um sich, die es so kein zweites Mal gibt. Constanze hat all den Frohsinn, der in ihr steckt, in dieses Buch gepackt und bringt es jetzt auf die Bühne wie nur sie es kann – absolut grandios und irre komisch. Mit Scharfsinn und Humor zeigt Constanze Lindner, worauf wir im Leben getrost verzichten können und was uns wirklich glücklich macht.Und wer diesen Abend erlebt, merkt auf einmal wie saukomisch Tipps für den Umgang mit sich selbst sein können. Und wenn einer meint, dies wäre nur was für Frauen, dann hat Mann etwas gehörig Miss Verstanden!

Die Presse freut sich:

(Augsburger Allgemeine) „Die bisher lustigste Lesung eines Frauenbuchs…..“

(SZ München) „…mit der Wärme, die dieses Frau in einer Vorstellung erzeugt, könnte

man einen Winter lang heizen.“

(SZ) „…Constanze Lindner ist eine veritable Rampensau mit besonderem Talent für die

gefühligen und schrägen Momente - Sozusagen die Bridget Jones des bayerischen

Kabaretts“

Hugendubel München "Das, was Frau Lindner da abfackelt, ist keine gewöhnliche

Lesung. Es ist eine Mischung aus Live-Kabarett, Lebensfreude und Motivation. Man lacht

vor Begeisterung und wird zu Tränen gerührt. Überragend!"

Volker Keidel, Hugendubel

Buchladen Bräunling (Buchladen des Jahres 21)

„…Ein furioser Auftritt der großartigen und extrem empathischen Constanze Lindner in der

Puchheimer Kult-Schreinerei. Sie fegt über die Bühne, nimmt das Publikum mit und schafft

eine Stimmung, die einen glücklich heimgehen lässt. Und trotzdem bringt sie ihr Anliegen

„Sei wie Du bist und verbieg Dich nicht“ glaubwürdig rüber. Ein toller Abend mit einer tollen

Frau!

Hamburg/Geesatch LOZ„…Ausverkaufte Stadtbücherei: Die Autorin Constanze Lindner

begeisterte ihr Publikum – darunter auch Männer – mit einem amüsanten Abend, der als

eine Mischung von Lesung und Kabarettdarbietung daherkam. Die Autorin erfüllte die

Erwartungen ihres Publikums und den Zuhörenden und bescherte einen Abend mit viel

Lachen und viel Applaus“