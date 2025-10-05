Am Sonntag, den 5. Oktober 25 gastiert das Kindermitmachtheater Puppenbühne Mini-Max nach großer Resonanz wieder auf der Wiese vor dem Biergarten der idyllischen Burg Stettenfels.

Beginn ist 15 Uhr. Der legendäre Zauberrabe Herr Schnabelix entführt sein Publikum in eine Welt voller Zaubermagie. "In Kinderaugen Glück zu sehn", haben sich die kleinen Puppenakteure und die Puppenspielerin Ulrike Killinger bei ihrem abwechslungsreichen Mitmachmix vorgenommen. Auf dieser besonderen Reise stehen Zaubermagie, als auch ein lustiges Überraschungspaket auf dem Programm. Priorität hat natürlich, wie gewohnt das Mitmachen von Groß und Klein. So wird das Publikum bei Märchenquiz, Zauber- und Hula Hooptanz und vielen weiteren Aktionen in das Spielgeschehen integriert. Nur mit Hilfe aller Kinder und Erwachsenen kann das ellenlange Tuch der Freundschaft, das der kleinen Somy ausgerechnet an ihrem Geburtstag gestohlen wurde, wiedergefunden werden. Ganz nach dem Motto: Bei dem Zaubervogel Herrn Schnabelix ist heut` was los, die magische Reise wird famos. Ulrike Killinger, die seit 17 Jahren das Kindermitmachtheater mit Herzblut zum Leben erweckt, freut sich auf ein begeisterungsfähiges Pupblikum. Auch ihre kleinen Puppenakteure fiebern diesem Nachmittag entgegen.

Jeder, der mit Zauberstab oder Zaubermütze zu diesem Kinderevent kommt, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen.