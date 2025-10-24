Die ARTe Kunstmesse Stettenfels lädt Kunstliebhaber:innen und Interessierte vom 24. bis 26. Oktober 2025 erneut auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach bei Heilbronn ein.

Innerhalb der historischen Mauern präsentieren rund 50 Künstler:innen aus Deutschland sowie dem benachbarten Ausland eine kuratierte Auswahl zeitgenössischer Kunst.

Besucher:innen erwartet eine vielseitige Präsentation zeitgenössischer Werke – von etablierten Künstler:innen bis hin zu aufstrebenden Talenten, aus unterschiedlichen Genres der bildenden Kunst – zum Verkauf stehen unter anderem Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Grafiken.

Neben einem breiten künstlerischen Angebot erwartet die Besucher:innen ein bayrisches Schmankerl in der Schirmbar der Burggastronomie. Für Freitag, den 24. Oktober, können Besucher:innen das Weißwurst-Vernissage-Ticket bestellen, das ausschließlich im Vorverkauf online erhältlich ist. Der Ticketpreis beträgt 20,00 € und beinhaltet ein Weißwurst-Frühstück ab 11.30 Uhr inklusive des Eintritts zur ARTe Kunstmesse Stettenfels am Eröffnungstag. Ticketinhaber:innen eines Weißwurst-Vernissage-Tickets dürfen sich zudem auf ein besonderes Giveaway freuen – ein handsignierter Druck eines Kunstwerks des ARTe Ausstellers Ralf Lürig.

Als kostenfreie Serviceleistung steht den Besucher:innen neben einem Einpackservice für gekaufte Werke auch eine EC/Kreditkartenbezahlstation zur Verfügung.

Die Messe wird am Freitag, dem 24. Oktober 2025 von 13 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Mehr Informationen finden Sie unter https://arte-kunstmesse.de/bs-besuchen/.

Kontakt

ARTe Kunstmessen GmbH

office@arte-kunstmessen.de

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur ARTe Kunstmesse Stettenfels

Lisa Marie Nau | Presse & Marketing

+49 (0) 152 0307 5156

liss@arte-kunstmessen.de