Die ARTe Kunstmesse Stettenfels lädt Kunstliebhaber:innen und Interessierte vom 23. bis 25. Oktober 2026 auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach bei Heilbronn ein.

In der besonderen Atmosphäre der historischen Burganlage präsentieren rund 50 ausgewählte Künstler:innen aus der Region, ganz Deutschland sowie dem benachbarten Ausland ihre aktuellen Positionen der bildenden Kunst.

Auf rund 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwartet Besucher:innen eine vielseitige Präsentation zeitgenössischer Werke – von etablierten Künstler:innen bis hin zu aufstrebenden Talenten. Zum Verkauf stehen unter anderem Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und Grafiken.

Die ARTe Kunstmesse Stettenfels verbindet das offene Messeformat der ARTe Kunstmessen mit dem besonderen Charakter der historischen Höhenburg. Besucher:innen können durch die verschiedenen Räume, Säle und Winkel flanieren, Kunst entdecken und kaufen sowie mit Aussteller:innen persönlich ins Gespräch kommen.

Ergänzt wird das Angebot durch kostenfreie Führungen mit der Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel, die ausgewählte künstlerische Positionen vorstellt und diese in ihren kunsthistorischen sowie zeitgenössischen Kontext einordnet. Eine Voranmeldung wird empfohlen und ist über die Website der ARTe Kunstmessen möglich.