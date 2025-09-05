STICK in MIND - das ist Instrumentalmusik der unterschiedlichsten Stilrichtungen mit zwei Gitarren und Schlagzeug: Blues und Jazz mischt sich mit Pop und Rock.

Die Kompositionen aus der Feder von STICK in MIND erklingen mit unterschiedlichen Gitarren mal feurig-temperamentvoll mit spanischem Flair, mal verträumt balladesk. Groovige Rock-Stücke reißen das Publikum ebenso mit wie eingängige Melodien und moderne Rhythmen.

In den letzten Jahren füllten die beiden Gitarristen Ricky Jenkner und Jörg Oberascher regelmäßig den Fuggersaal der Burg Stettenfels. Nun präsentieren sie 2025 erstmals ihr neues Instrumentalprogramm im Burggraben.

Lassen Sie sich entführen in die Welt der Gitarrenmusik zum Träumen, Grooven, Mitklatschen oder einfach nur zum Genießen!

STICK in MIND - eine außergewöhnliche Formation musikalischer Vielfalt, die „im Gedächtnis haften bleibt“!