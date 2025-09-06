Mit sieben talentierten Musikern bringt A la Carte – Swing and More den zeitlosen Charme des Swing auf die Bühne und ergänzt ihn mit modernen Klängen.

Angeführt von Angelika Reutter, deren kraftvolle Stimme sowohl Emotionen als auch Eleganz versprüht, präsentiert die Band ein abwechslungsreiches Repertoire. Angelika, einst Schülerin und Freundin der unvergessenen Joy Fleming, interpretiert auch deren Lieblings-Swing- und Jazztitel wie „Waltz for Debby“, „My Funny Valentine“ und „Almost Like Being in Love“ in eigenen, leicht modernen Arrangements, die perfekt auf die Besetzung der Band zugeschnitten sind. Das Programm wird durch viele Titel aus der Swing-Ära sowie neuere Stücke ergänzt, stets im unverkennbaren A la Carte-Sound.

Die kleinen, oft humorvollen Anekdoten und Geschichten zu den einzelnen Stücken nimmt das Publikum auf charmante Weise mit.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller positiver Musik, die unweigerlich mitreißt und für gute Laune sorgt.

**Musiker der Band:**

Gesang: Angelika Reutter

Saxophone: Richard Beisser

Saxophone und Akkordeon: Rainer Partsch

Gitarre: Klaus Baumann

E- und Kontrabass: Hans Peter Speidel

Schlagzeug: Uwe Herten

Arrangements und Keyboards: Hans-Georg Reutter