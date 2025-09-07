Von Barock bis Rock – GrandCelliDuo live auf Burg Stettenfels.

Das preisgekrönte Duo GrandCelliDuo, bestehend aus Anastasiia Monasypova und Vasily Bystrov, bietet ein mitreißendes musikalisches Erlebnis, das verschiedene Epochen und Stile auf faszinierende Weise verbindet. Ihre Musik reicht von der barocken Eleganz bis zur energiegeladenen Intensität des Rocks – ein einzigartiger Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation.

In der beeindruckenden Kulisse von Burg Stettenfels erwartet das Publikum ein Open-Air-Konzert voller Kontraste und Überraschungen. Gespielt wird auf zwei akustischen und elektrischen Celli, deren LED-Beleuchtung für ein visuelles Highlight sorgt. Diese außergewöhnliche Mischung aus meisterhaftem Handwerk und moderner Bühnenkunst garantiert ein unvergessliches Erlebnis.

Das Repertoire des GrandCelliDuos umfasst alles von bekannten klassischen Stücken und Opernmelodien bis hin zu Pop, Rock und Jazz. Mit ihrer energiegeladenen Performance binden die Musiker ihr Publikum aktiv in das Konzertgeschehen ein – sei es durch Mitsingen, Tanzen oder einfach durch die mitreißende Atmosphäre.

Zusätzlich zu den Celli bereichern Klavier und Gesang das Konzert, wodurch das Duo ein absolut einzigartiges Musikerlebnis schafft, das alle Sinne anspricht.

GrandCelliDuo steht für musikalische Perfektion und Entertainment, das begeistert und lange in Erinnerung bleibt.