Seit 2016 ist die ARTe die erste eigenständige Messe für zeitgenössische Kunst in der Metropolregion Stuttgart. Seit vielen Jahren findet auf Burg Stettenfels in Untergruppenbach am letzten Oktoberwochenende ein internationaler Kunstsalon statt.

Die nunmehr fünfte Ausgabe des ARTe Kunstsalons vom 28. – 30. Oktober 2022 präsentiert wieder ein breites Tableau an Künstler*innen aus der Region, aber auch Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem benachbarten europäischen Ausland.

Burg Stettenfels thront über der A81 Stuttgart – Heilbronn an der Ausfahrt Untergruppenbach und ist weit über die Region hinaus bekannt als Veranstaltungsort für Kunst- und Kultur. Seit 2018 gibt es jährlich am letzten Oktoberwochenende in der gesamten Burg eine große Kunstausstellung mit nationalen und internationalen Künstlern.

Die Kunstwerke der rund 50 teilnehmenden Künstler*innen der diesjährigen Ausgabe sind in ihren Techniken wieder breit gefächert: Malerei, Fotografie, digitale Composings sind ebenso vertreten wie dreidimensionale Arbeiten aus Keramik oder Bronze.

Die zahlreichen Räume, Winkel und Gänge der Burg sind ein reizvolles Ambiente für diesen ganz besonderen Kunstsalon. Die Kombination aus historischer Burg mit an-geschlossenem Park, der modernen, professionellen Präsentation hochwertiger, zeitgenössischer Kunst und die entspannte Gastronomie in der Schirmbar bieten gemeinsam mit dem kostenlosen Einpackservice gekaufter Kunstwerke und der Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens einen Rahmen für ein entspanntes Kunsterlebnis.

Die ARTe Kunstsalon Burg Stettenfels findet vom 28. bis 30. Oktober 2022 auf Burg Stettenfels in 74199 Untergruppenbach statt. Die Öffnungszeiten sind Freitag, 28. Oktober von 17 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag ist der Kunstsalon jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.