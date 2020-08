Artemis Quartett

9. Kammermusikabend

Vineta Sareika, Violine

Suyoen Kim, Violine

Gregor Sigl, Viola

Harriet Krijgh, Violoncello

Eckhard Runge, Violoncello

Programm:

Beethoven: Streichquartett C-Dur op. 59/3

Auerbach: Neue Komposition

Beethoven: Streichquintett a-Moll nach der op. 47 "Kreutzersonate"

Die wechselvolle Geschichte des Artemis Quartetts hat seine Mitglieder in den vergangenen mehr als 30 Jahren nie davon abhalten können, in der und durch die Musik positive Wirkung auf ihre Innen- und Umwelt zu entfalten. Für die zahllosen Stunden großen Erlebens können wir dankbar sein - und uns auf die kommenden in neuer Besetzung schon jetzt freuen!