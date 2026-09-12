Artenvielfalt gestalten

Die heimische Artenvielfalt schwindet und mit ihr unzählige Insekten, Vögel und Pflanzen, die für stabile Ökosysteme unverzichtbar sind.

Mit einer 13.000m² großen Insektenwiese in Freiberg a.N. versucht Familie Canz, dem entgegenzuwirken. Auf dem einstigen Acker wird sichtbar, welches Potenzial entsteht, wenn Flächen bewusst für die Natur gestaltet werden. „Wir möchten mit unserer Wiese zeigen, dass es sich lohnt, der Natur Lebensraum zurückzugeben“, sagt Projektinitiator Markus Canz. Die Fläche wurde 2023 mit zertifiziertem, gebietsheimischem Saatgut eingesät und seitdem behutsam gepflegt. Die Mahd erfolgt in Handarbeit mit der Sense, Altgras bleibt anteilig über den Winter stehen, um Rückzugsorte zu schaffen. Mit Steinen, Totholz, Sand, Erde und Wasser geschaffene Strukturen fördern zusätzliche Vielfalt auf der Wiese. Ein Gehölzstreifen aus heimischen Sträuchern bietet wertvolle ökologische Nischen. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich eine deutlich steigende Vielfalt an Lebewesen – von Wildbienen und Schmetterlingen über Käfer und Heuschrecken bis hin zu Eidechsen und verschiedenen Vogelarten. Die Wiese entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem stabilen und artenreichen Lebensraum und somit zu einem langfristigen Beitrag zur Biodiversität in der Region. Im Vortrag geben Markus Canz und Susanne Zeltwanger-Canz Einblicke in die Entstehung des Projekts, die Herausforderungen und die vielen kleinen und großen Erfolge. Besucherinnen und Besucher erfahren, wie man selbst im Garten, auf einem privaten Stückle oder auch in kommunalen Flächen Lebensräume schaffen kann, die Insekten und anderen Tieren Nahrung, Schutz und Nistmöglichkeiten bieten.