ARTerminal no. ten: Poems on the Rocks

Poems on the Rocks sind ein 17 Jahre altes und professionelles Musik & Lyrics Projekt und treten am Samstag, 10. September, um 19 Uhr beim zehnten ARTerminal-Festival auf. Die Musiker des Projekts, allesamt aus der Oberliga der Stuttgarter Musikszene, liefern den professionellen, groovigen Unterbau ausgesuchter Rockklassiker von David Bowie, Pink Floyd, John Lennon, Peter Gabriel, Bob Dylan und vieler anderer. Zusammen mit dem Sänger Jörg Krauss und seinem rockigen Schmelz knüpfen sie einen musikalischen Klangteppich, auf dem der Schauspieler Jo Jung seine lyrisch-deutschen Übersetzungen der Songs ausbreitet. Einmalig wie seine Sprache und Mimik dabei die Worte verwandeln, mal sanft, zärtlich, mal traurig, anrührend, mal leicht und hoffnungsvoll, mal brüllender Zorn, frech, provozierend, voller Ironie. Auf diese musikalisch-schauspielerische Basis wirft Videokünstler Karsten Hoppe noch sein bildstarkes Filmmaterial im Hintergrund der Show. Die Texte der vorgetragenen Songs vermitteln die Geschichten vom gesellschaftlichen Umbruch der Sechziger, vom Freiheitsgeist der Siebziger, der weltweit in der Luft lag, von Selbstbestimmung bis zu Reflexionen über unsere aus den Fugen geratene modernen Welt. Zur Musik werden frisch gebackene Pizzen serviert.

Das ARTerminal findet im überdachten innenhof statt!

Karten gibt es an der Abendkasse und ab Ende August im Vorverkauf in den Restaurants Abessina und Kulturkantine, beide auf dem Areal der Alten Seegrasspinnerei.

Eine Reservierung ist möglich unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.