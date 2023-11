arthaus EXTRA: 13 Exorcisms

Teenager Laura (María Romanillos) wächst an der Seite ihres körperlich beeinträchtigten Bruders Jesús (Pablo Revuelta) unter den wachsamen Augen ihrer Eltern Tomás (Urko Olazabal) und Carmen (Ruth Díaz) in Galicien auf.

Nachdem Laura in einem verlassenen Haus an einer Séance teilgenommen hat, glaubt sie, vom Dämon des verstorbenen Hausbesitzers besessen zu sein. Lola (Silma López), die Vertrauenslehrerin und Psychologin an Lauras Schule, glaubt hingegen an eine psychische Erkrankung, die auf Lauras Glauben und ihre strenge religiöse Erziehung zurückzuführen sein könnte. Während Tomás sich dieser Meinung zunächst anschließt, setzt Carmen ihre ganze Hoffnung auf den Geistlichen Padre Olmedo (José Sacristán), der eine Serie von insgesamt 13 Exorzismen an Laura durchführen will.

„Einer möglichen übersinnlichen Erklärung wird stets eine rationale gegenübergestellt. Ob die von María Romanillos gespielte Laura tatsächlich vom Teufel besessen oder psychisch krank ist, bleibt bis über das Filmende hinaus offen." (spielfilm.de)