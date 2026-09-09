arthaus EXTRA - Akten des Missbrauchs: Die Geschichte eines organisierten Verbrechens im Vatikan

Mit „Akten des Missbrauchs: Die Geschichte eines organisierten Verbrechens im Vatikan“ wendet sich das Investigativmedium CORRECTIV einem Themenfeld zu, das seit Jahren nach Aufklärung verlangt und doch von Schweigen, Abwehr und institutioneller Trägheit umgeben ist.

Das Rechercheteam, das bereits mit aufsehenerregenden Undercover-Arbeiten öffentliche Debatten angestoßen hat, richtet den Blick nun auf sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche und auf die Frage nach Verantwortung an höchster Stelle. Der Film folgt keinem bloß lokalen Skandal, sondern rekonstruiert ein Geflecht aus Briefwechseln, Archiven und Zuständigkeiten, das weit über einzelne Taten hinausweist. Autor Marcus Bensmann und die beteiligten Journalistinnen und Journalisten verbinden akribische Recherche mit der Perspektive von Betroffenen, Aktivisten und Forschenden. So entsteht ein Dokumentarfilm, der nicht nur Missstände benennt, sondern auch die Mechanismen ihrer Verschleierung sichtbar macht. Eine Arbeit von bedrängender Aktualität, getragen von journalistischer Beharrlichkeit und dem Mut jener, die sich gegen das Vergessen und Verdrängen stellen.