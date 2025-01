Arthaus EXTRA - Bad Director

BAD DIRECTOR.

„Oskar Roehlers Film „Bad Director” ist eine satirische Abhandlung über filmische Kollegen und Kolleginnen. Alle kommen unter die Räder – außer sein eigener Film.“ (kino-zeit.de)

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

Dabei haben wir den Schwerpunkt auf aktuelles Deutsches Kino sowie Dokumentarfilme gelegt – lassen Sie sich überraschen!

Bitte beachten Sie, dass Filme mit Überlänge bereits früher starten.