Arthaus EXTRA - Bitter Gold

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

BITTER GOLD

„Bildgewaltige Studie über eine junge Frau, die sich in einer feindlichen Männerwelt behaupten muss“ (TV Spielfilm)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn