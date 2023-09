arthaus EXTRA: Crazy Thunder Road

Die gegelten Motorradboys donnern durch die Fabrikschluchten und sind auf der Suche nach Konflikten, auch wenn sich ihre Oberhäupter gerade für Frieden entscheiden.

Die Kamera fliegt mit, dreht sich wild im Kreis und die Schnittfrequenz folgt dem brodelnden Score, der nie zu enden scheint.

Es ist ein verrückter Kunstfilm ohne Spießigkeit. Die Wut und das Wilde sind in jeder Minute des dunklen 16-mm-Filmmaterials präsent. Die Hintergrundmusik schweigt nie und die Kamera ist permanent auf den Beinen. Das kann an den Grenzen des Ertragbaren kratzen, jedoch kommen immer wieder so ikonische Bilder zustande, dass die Amateurproduktion und das Overacting in den Hintergrund rückt. „Crazy Thunder Road“ ist eine dreckige Einbahnstraße voller Schlaglöcher, der in einer apokalyptischen Sackgasse endet. Dem Finale hat der Film auch seinen Kultstatus zu verdanken, „Mad Max“ lässt grüßen.“