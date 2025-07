Arthaus EXTRA - Critical Zone

Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

CRITICAL ZONE

Im Original mit Untertiteln

„Schon in seinen ersten Bildern durch einen Großstadttunnel holt dieses bedrückende Gesellschaftsporträt tief Luft, um uns in Atem zu halten. Auf visionäre Weise fotografiert und mit einer bittersüßen Filmmusik versehen, ist es ein

sensationeller Film.“ (Berliner Zeitung)