Arthaus EXTRA - Das Meer ist der Himmel

Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

DAS MEER IST DER HIMMEL

„Liebe, Heimat, Migration: In seinem Roadmovie „Das Meer ist der Himmel” schickt uns Regisseur Enkelejd Lluca auf eine wilde und romantische Reise durch sein Heimatland Albanien.“ (hessenschau.de)