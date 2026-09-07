arthaus EXTRA "Delegation"

Mit „Delegation“ gelingt dem 1979 geborenen Drehbuchautor und Regisseur Asaf Saban ein bemerkenswert fein austariertes Coming-of-Age-Drama.

Der Film nimmt einen in Israel fest verankerten Initiationsritus in den Blick: die Reise von Schulklassen zu den Gedenkstätten der Shoah in Polen, kurz vor Schulabschluss und Militärdienst. Saban nähert sich diesem hoch aufgeladenen Kontext mit großer Genauigkeit und spürbarer Empathie für jugendliche Wahrnehmung. Er interessiert sich weder für schnelle Lektionen noch für pathetische Gewissheiten, sondern für die widersprüchlichen Bewegungen des Fühlens und Erinnerns. Auch in der Bildgestaltung von Kameramann Bogumil Godfrejów zeigt sich diese Haltung: Ernst und Flüchtigkeit, Schwere und Leichtsinn stehen nebeneinander. So entsteht ein Film, der historische Erfahrung nicht illustriert, sondern in die fragilen Suchbewegungen einer jungen Generation einschreibt.