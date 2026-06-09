arthaus EXTRA - Die Filmreihe in Kooperation mit der Stadt Heilbronn

Kino

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Kinostar Arthaus Marrahaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn

Mit Witz, Wärme und viel Empathie stellt der Film die Frage: Warum verdrängen wir das Unvermeidliche so konsequent – und was würde passieren, wenn wir den Tod endlich ins Leben lassen?

Eric Wrede öffnet Türen zu einem neuen Umgang mit Abschied, Schmerz und Erinnerung – dabei ist er mal provokant, mal tiefgründig, aber immer menschlich.

Der Tod ist ein Arschloch ist kein trockener Dokumentarfilm, sondern ein mutiges Porträt über das Sterben in unserer Gesellschaft – und ein Plädoyer dafür, endlich wieder lebendig zu leben. Radikal ehrlich. Erfrischend anders. Und verdammt notwendig.

“Ein wundervoll ehrlicher, menschlicher und dramaturgisch exzellent gebauter Dokumentarfilm, der das Publikum trotz seines traurigen Themas mit einem wunderbar glückserfüllten Gefühl zurücklässt.” (Deutsche Film- und Medienbewertung FBW)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra-2

Info

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