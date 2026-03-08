arthaus EXTRA - Die Filmreihe in Kooperation mit der Stadt Heilbronn

Primitive Diversity

„Einfache Vielfalt ist besser als vervielfältigte Einfalt. So sagen es die Dichter.“ Alexander Kluge

Wir leben in einer Zeit voller Unruhe und Störung („Disruption“). Ein Zeitalter der Unheimlichkeit. Gesetzt den Fall, aus dem Konflikt zwischen NATO, Ukraine und Russland entsteht kein hundertjähriger Krieg, Gesetzt den weiteren Fall, dass das „politische Magma“ im Gaza, dem Libanon und dem Nahen Osten, nicht als Vulkan explodiert: dann ist immer noch damit zu rechnen, dass die Mächte China und USA einander in die Haare geraten. Ein solcher Krieg im Pazifik würde nach drei Tagen oder spätestens nach vier Wochen unsere Algorithmenwelt – samt den digitalen Clouds, die die Völker bisher noch verbinden – vernichtet haben. Das alles braucht Trost. Zum Kino gehörte – in seiner Zeit der Primitive Diversity –, dass es tröstet: weil es einen Augenblick aus der Aktualität entführt, damals noch stumm war und weil es den extremen Ausdruck, das Groteske, zulässt. Das gehört zur „Freiheit des Geistes“.