arthaus EXTRA - Die Filmreihe in Kooperation mit der Stadt Heilbronn

„Der Film verbindet mystische Elemente mit einer sensibel erzählten Annäherung an das intergenerationelle Trauma der Nakba.“ (kino-zeit.de)

Ein jüdisch-britisches Mädchen zieht von England nach Jerusalem, um nach dem Tod ihrer Mutter einen Neuanfang zu wagen. Kurz nachdem sie mit ihrem Vater in das alte Haus ihrer Großeltern gezogen ist, beginnt eine Reihe mysteriöser Ereignisse, für die Rebecca verantwortlich gemacht wird. Der Konflikt zwischen Vater und Tochter spitzt sich zu, als Rebecca entdeckt, dass ein anderes Mädchen in ihrem Alter ebenfalls im Haus lebt. Das Mädchen taucht bald ein in das Geheimnis des Hauses sowie der mystischen Stadt Jerusalem und begibt sich auf eine enigmatische Reise, um herauszufinden, was sich hinter den rätselhaften Vorkommnissen verbirgt.

Muayad und Rami Alayan haben mit „Ein Haus in Jerusalem“ eine so spannende wie berührende Geschichte geschaffen, die die Kraft der Erinnerung und die Macht der Liebe aus der Perspektive eines jungen Mädchens erforscht