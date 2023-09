arthaus EXTRA: Dieser eine Sommer

Jeden Sommer verbringt Dune die Ferien mit ihren Eltern an der Südwestküste Frankreichs, wo sie ihre beste Freundin Mathilde trifft.

Gemeinsam erforschen sie Kiefernwälder, begutachten die Form von Wolken, spionieren heimlich den Jugendlichen im Camp hinterher und schleichen sich auf deren Partys oder schauen heimlich Horrorfilme. Doch dieser Sommer ist für Dune anders: Letztes Jahr ließen ihre Eltern den üblichen Urlaub ausfallen, ohne dass sie wusste, warum. Sie spürt, dass sich etwas verändert hat. Dunes unschuldige Kindheit rückt mehr und mehr in die Ferne. Sie beginnt, die Älteren mit anderen Augen zu sehen und immer weiter deren Geheimnisse zu ergründen.

Éric Lartigau, der mit „Verstehen Sie die Béliers?“ (2014) schon einmal aus Jugendperspektive erzählt hat, hat die Handlung von Kanada nach Frankreich verlegt, aber sonst alle zentralen Figurenkonstellationen und Themen beibehalten. Sogar das Casting orientiert sich eng am Aussehen und den Merkmalen der gezeichneten Vorbilder. Im Mittelpunkt stehen auch hier grundlegende Identitätsfragen in einer Phase der Veränderung. Für ein Kind ist Dune zu alt, für eine Jugendliche allerdings noch zu jung. Sie will nicht mehr Kind sein und fühlt sich schon als Jugendliche, wird aber noch wie ein Kind behandelt. Sie entwickelt ein Interesse für Sexualität, ohne recht zu wissen, was das bedeutet, und sucht nach kleinen Grenzerfahrungen.