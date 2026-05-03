Arthaus EXTRA - Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute

Kino

bis

Kinostar Arthaus Marrahaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

EINFACH MACHEN! SHE-PUNKS VON 1977 BIS HEUTE

Es geht um weibliches Begehren und sexuelle Selbstbestimmung. Und immer auch um das Erobern von Freiräumen – innerhalb der männerdominierten Punkszene, aber auch gesamtgesellschaftlich.

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn

Info

Kinostar Arthaus Marrahaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Arthaus EXTRA - Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute - 2026-06-29 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Arthaus EXTRA - Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute - 2026-06-29 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Arthaus EXTRA - Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute - 2026-06-29 18:00:00 Outlook iCalendar - Arthaus EXTRA - Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute - 2026-06-29 18:00:00 ical

Tags