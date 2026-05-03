Arthaus EXTRA - Einfach machen! She-Punks von 1977 bis heute

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

EINFACH MACHEN! SHE-PUNKS VON 1977 BIS HEUTE

Es geht um weibliches Begehren und sexuelle Selbstbestimmung. Und immer auch um das Erobern von Freiräumen – innerhalb der männerdominierten Punkszene, aber auch gesamtgesellschaftlich.

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn