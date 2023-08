arthaus EXTRA: EO

Der mehrfach preisgekrönte polnische Regisseur Jerzy Skolimowskis („Deep End“) zeigt mit seinem neuesten Film die Welt und uns Menschen aus der Perspektive eines Nutztieres.

Der bildgewaltige Film folgt Eo auf seinem Weg durch Europa mit freundlichen aber auch ungemütlichen Wegbereitern. Der 84-jährige Filmemacher schafft mit „Eo“ sowohl eine Hommage als auch eine Neuinterpretation von Robert Bressons Film „Zum Beispiel Balthasar“. Der ausdrucksstarke Film besticht durch die beeindruckende Kameraarbeit von Michal Dymek und die musikalische Untermalung von Pawel Mykietyn.

„Oberflächlich betrachtet ist „Eo“ erstmal ein Appell an die Menschheit, den Tieren, mit denen sie leben, mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken. Doch Skolimowski macht noch mehr daraus: Zum einen ist sein Werk keine Dokumentation, sondern ein durchkomponierter Spielfilm mit insgesamt 6 verschiedenen Eseln in der Hauptrolle und als Stunt-Esel und mit Menschen, die über Eos Leben bestimmen. Es gibt nur wenige Dialoge im Sinne einer Kommunikation von Menschen untereinander, und demzufolge gibt es auch keine Entwicklung, die an Dialoge gekoppelt ist. Skolimowski erzählt seine Geschichte aus der Perspektive des Esels, der sich in unterschiedlicher Weise artikuliert: Ab und an wirkt er regelrecht unternehmungslustig, manchmal blickt er mit wehmütigen Eselsaugen auf die Welt, er träumt, er kann lieben und hassen. Die unterschiedlichen Stationen seiner Karriere erträgt er nur scheinbar gleichmütig. Ohne ihn irgendwie zu vermenschlichen, macht Skolimowski ihn zum traurigen Helden in einer Parabel auf den Zustand der Welt."