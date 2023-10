arthaus EXTRA: Exhibition on Screen: Ostern in der Kunst

Vom Triumphalen bis zum Grausamen, vom Himmlischen bis zum Greifbaren: Die Ostergeschichte, wie sie in der Kunst dargestellt wird, von der Zeit der frühen Christen bis zur Gegenwart.

Die Geschichte des Todes und der Auferstehung Christi prägt seit 2000 Jahren die westliche Kultur. Es ist vielleicht das bedeutendste historische Ereignis aller Zeiten, wie es in den Evangelien erzählt wird, aber auch wie es von den größten Künstlern der Geschichte dargestellt wird.

Dieser einschneidende Moment steht im Zentrum einiger der gewaltigsten Kunstwerke der westlichen Zivilisation – in ganz unterschiedlicher Form: als Moment des Triumphs oder in schonungsloser Härte, in eher vergeistigter Darstellung oder ganz konkret und „fassbar“. Dieser wunderschön gestaltete Film untersucht die Ostergeschichte, wie sie in der Kunst dargestellt wird, von der Zeit der frühen Christen bis zur Gegenwart.

Der Film, der vor Ort in Jerusalem, den Vereinigten Staaten und ganz Europa gedreht wurde, untersucht die verschiedenen Arten, wie Künstler die Ostergeschichte im Laufe der Jahrhunderte dargestellt haben und erzählt auf diese Weise eine allgemeingültige Geschichte.

Ein atemberaubender Film über eines der bedeutendsten Ereignisse der Geschichte - den Tod und die Auferstehung von Jesus mit Werken von Künstlern wie Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, El Greco und vielen anderen, darunter die zeitgenössischen Künstler Mark Wallinger und Sam Taylor-Wood.