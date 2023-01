arthaus EXTRA: Girl Gang

Susanne Regina Meures („Raving Iran“) porträtiert eine Familie im Selbstverwirklichungshamsterrad.

„Der zeitgeistige Film blickt hinter die Kulissen des Influencer-Lifestyles und lotet zugleich die Dynamik innerhalb von Leonies Familie aus.“ (programmkino.de)

Die 14-jährige Leonie aus dem Osten Berlins erobert als Teen-Influencerin die Welt. Millionen von Followern liegen ihr zu Füssen, Firmen überhäufen sie mit ihren Produkten. Als Leonies Eltern das enorme wirtschaftliche Potenzial in ihrer Tochter erkennen, übernehmen sie kurzentschlossen ihr Management. Leonie soll ein besseres Leben haben, als sie es selbst hatten. Doch Leonies permanente Selbstbespiegelung und der gnadenlose Druck Inhalte zu produzieren, hat eine Schattenseite, die das Adrenalin, der Ruhm und die kostenlosen Turnschuhe nicht ausgleichen können.

„Der Influencer:innen-Film hat es zu einem eigenen, ambivalenten Subgenre im Dokumentarfilmbereich gebracht. Ambivalent, weil es eine Herausforderung dieser Filme ist, sich Medien- und Selbstvermarktungsprofis zu nähern. Auch wenn Filme wie „Pornfluencer“ oder „Lord of the Toys“ eigene Wege finden, ihre Protagonist:innen zu porträtieren, steht eine Frage im Raum: Geraten diese Filme selbst in den Repräsentationsstrudel, werden Teil der Vermarktungsmaschine ihrer Protagonist:innen?

Mit Blick auf diese Fragen lässt folgender Satz von Vater Andreas in „Girl Gang“ aufhorchen: „Wir müssen sie dahin kriegen, dass andere Leute sie außerhalb von Instagram kennen.“ Sie, das ist Tochter Leonie, eine heute 1,6 Millionen Instagram-Follower:innen starke Influencerin aus Berlin, die natürlich durch Susanne Regina Meures' Dokumentarfilm in neuen Kreisen Bekanntheit erlangt. Ob das eine rühmliche ist, tut erst mal nichts zur Sache.

Alles im Leben von Leonie dreht sich um den kleinen „schwarzen Spiegel“, wie ihr Smartphone in jener nicht wirklich nötigen Märchenerzähler-Klammer zu Beginn und am Ende genannt wird. Der Film zeigt, wie sich Leonie, gemanagt (oder getrieben?) von ihrem Vater und ihrer Mutter, quasi das Abziehbild eines neoliberalen Familienbetriebs im durchdigitalisierten Turbokapitalismus, ihren Ruf als Influencerin schwer erarbeitet.