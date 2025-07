Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

GOTTESKINDER

„Anhand der Konzentration auf die gleich doppelte Coming-of-Age-Geschichte gelingt dem Film eine beeindruckende Innenansicht auf die beiden Heranwachsenden“ (kino.zeit.de)