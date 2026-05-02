Arthaus EXTRA - Hollywoodgate - Ein Jahr unter den Taliban

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

HOLLYWOODGATE - EIN JAHR UNTER DEN TALIBAN

„Rare, eindrückliche und trotz der restriktiven Umstände ihrer Herstellung höchst aufschlussreiche Einblicke in das Agieren führender Taliban nach deren Sieg in Afghanistan 2021.“ (moviepilot.de)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn