arthaus EXTRA "How To Be Normal"

Wenn die Welt kippt, wird Normalität zur rätselhaftesten Rolle von allen.

Mit „How To Be Normal“ legt der österreichische Regisseur Florian Pochlatko sein Langfilmdebüt vor – einen Film, der sich dem prekären Verhältnis von Innenwelt und Außenwelt mit großer formaler Beweglichkeit nähert. Nach seiner Premiere auf der Berlinale 2025 entfaltet sich hier ein Kino, das psychische Ausnahmezustände nicht erklärt, sondern in Bilder, Tonlagen und Stimmungswechsel übersetzt. Pochlatko arbeitet essayistisch, verspielt und voller popkultureller Spiegelungen; Bildformate kippen, Realitätsebenen gleiten ineinander, die Wahrnehmung bleibt in Bewegung. Im Zentrum steht Luisa-Céline Gaffron, die ihrer Figur eine zugleich verletzliche und widerständige Präsenz verleiht. So entsteht ein Film über Normen, Zuschreibungen und die Zumutungen der Gegenwart – nicht als fertige Diagnose, sondern als tastende, eigensinnige Annäherung an ein Lebensgefühl zwischen Überforderung, Witz und feiner Melancholie.

Nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie kehrt Pia in das Haus ihrer Eltern zurück und versucht, wieder Fuß zu fassen. Doch der Alltag, der Sicherheit versprechen soll, erweist sich schnell als brüchig. Im familiären Miteinander lauern Unsicherheiten, gut gemeinte Gesten kippen in Distanz, und selbst kleine Routinen tragen plötzlich das Gewicht unausgesprochener Ängste. Während der Vater an einer alten Ordnung festhält und die Mutter um Fassung ringt, spürt Pia, wie sehr ihre Umgebung auf Normalität besteht – und wie wenig eindeutig dieses Wort eigentlich ist.

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