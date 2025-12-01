Arthaus EXTRA - Hundreds of Beavers

Kino

bis

Kinostar Arthaus Marrahaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn

Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

HUNDREDS OF BEAVERS

Abgedrehte Schwarz-Weiß-Slapstick-Komödie, in der ein umgeschulter Pelzjäger im 19. Jahrhundert Jagd auf Hunderte Biber macht.

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra-2/?heilbronn

Info

Kinostar Arthaus Marrahaus Heilbronn Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Arthaus EXTRA - Hundreds of Beavers - 2025-12-01 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Arthaus EXTRA - Hundreds of Beavers - 2025-12-01 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Arthaus EXTRA - Hundreds of Beavers - 2025-12-01 18:00:00 Outlook iCalendar - Arthaus EXTRA - Hundreds of Beavers - 2025-12-01 18:00:00 ical

Tags