Arthaus EXTRA - Hundreds of Beavers

Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

HUNDREDS OF BEAVERS

Abgedrehte Schwarz-Weiß-Slapstick-Komödie, in der ein umgeschulter Pelzjäger im 19. Jahrhundert Jagd auf Hunderte Biber macht.

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra-2/?heilbronn