Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

HYPNOSE

„Mischung aus Satire und Beziehungsdrama über den Mangel an Authentizität und wie dies unsere Verbindung zu unseren Mitmenschen aushöhlt. Ernst De Geer wechselt zwischen komischen und berührenden Momenten, sodass ihm ein beeindruckendes Regiedebüt gelingt.“ (film-rezensionen.de)