arthaus EXTRA: Infinity Pool

Mit den unberührten Stränden, dem außergewöhnlichen Personal und dem feinsten Essen könnte der Urlaub nicht schöner sein. Doch unter der Führung der verführerischen und geheimnisvollen Gabi (Mia Goth) wagen sie sich aus dem Resortgelände heraus und finden sich in einer Kultur voller Gewalt, Hedonismus und unsagbarem Horror wieder. Nach einem tragischen Autounfall steht die Welt am nächsten Tag auf dem Kopf. Erst jetzt wird James und Em klar, dass auf La Tolqa andere Gesetze gelten. Sie werden daraufhin mit der Null-Toleranz-Politik für Verbrechen konfrontiert: Entweder wird man hingerichtet, oder, wenn man reich genug ist, um es sich leisten zu können, kann man sich stattdessen selbst beim Sterben zusehen.

„Ein gutes Maß an (sehr bösem) Humor sorgt dafür, dass der Film nie zu zynisch oder gar prätentiös wird. Sowieso begegnet „Infinity Pool“ seinen Zuschauenden deutlich öfter mit einem Augenzwinkern. Als weiteres Highlight müssen außerdem noch die Drogentrip-artigen Albtraumsequenzen erwähnt werden, die im Verlauf des Films immer wieder visuelle Höhepunkte setzten. Hier feuert der Film im Stakkatolicht in Sekundenbruchteilen ein wahres Feuerwerk an grotesken Bildern und Spezialeffekten ab, die im Übrigen alle von Brandon Cronenberg selbst im Studio ohne jegliches CGI kreiert wurden.“ (kino-zeit.de)