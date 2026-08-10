arthaus EXTRA "Jeunes Mères - Junge Mütter"

Seit Jahrzehnten richten Jean-Pierre und Luc Dardenne ihr Kino auf jene Menschen, die im gesellschaftlichen Blickfeld leicht übersehen werden.

Mit großer Beharrlichkeit, genauer Beobachtung und jener unverwechselbar nahen, beweglichen Kamera erzählen die belgischen Brüder von sozialen Realitäten, ohne ihre Figuren je auf ein Problem zu reduzieren. Für ihre Arbeit wurden sie vielfach ausgezeichnet; zu den markantesten Stimmen des europäischen Arthouse-Kinos gehören sie längst. „Jeunes Mères - Junge Mütter“, 2025 in Cannes uraufgeführt und dort mit dem Preis für das beste Drehbuch geehrt, erweitert ihren Ansatz um eine Ensembleform. Der Film trägt unverkennbar die Handschrift der Regisseure: ein fast dokumentarischer Zugriff, zurückhaltend, unpathetisch und von großer Empathie. So entsteht ein still eindringliches Porträt von Fürsorge, Verletzlichkeit und der Möglichkeit, inmitten prekärer Verhältnisse dennoch Halt zu finden.

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