arthaus EXTRA: LGBTQIA+ „Jump. Darling“ in OmU

Im Leben von Russell (Thomas Duplessie) läuft eigentlich nichts so wie geplant. Seine Karriere als Schauspieler kommt nicht voran, er findet keine Anstellung.

Und dann endet auch noch seine Beziehung. Und so fährt er erst einmal zu seiner Großmutter Margaret (Cloris Leachman) mitten in der Einöde, um dort auf andere Gedanken zu kommen. Zu seinem Entsetzen stellt er dabei fest, wie gebrechlich sie inzwischen schon geworden ist. Eigentlich kann die betagte Dame auch schon gar nicht mehr alleine leben, baut körperlich wie geistig immer mehr ab. In ein Heim will sie aber nicht, das lässt ihr Stolz nicht zu. Und so wohnen sie vorläufig zusammen und versuchen gemeinsam dem Leben zu trotzen, das nicht so will wie sie.