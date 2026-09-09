arthaus EXTRA - Little Trouble Girls

Mit „Little Trouble Girls“ legt die slowenische Regisseurin Urška Djukić ein bemerkenswert sinnliches Spielfilmdebüt vor, das 2025 auf der Berlinale uraufgeführt wurde und für Slowenien ins Oscar-Rennen um den Besten internationalen Film geht.

Ausgehend von einem katholischen Mädchenchor entfaltet sie keinen provokanten Skandalfilm, sondern eine fein beobachtete Studie über Wahrnehmung, Begehren und die Fragilität des Erwachsenwerdens. Besonders eindrücklich ist dabei das audiovisuelle Konzept: kirchliche Choräle, sommerliche Naturgeräusche und genaue Blicke auf Körper, Landschaft und religiöse Zeichen verdichten sich zu einer Atmosphäre zwischen Andacht und Unruhe. Kameramann Lev Predan fängt diese Schwebe mit großer Sensibilität ein. Im Zentrum steht die junge Jara Sofija Ostan, deren zurückhaltendes, neugieriges Spiel dieser Erzählung ihre leise, eindringliche Kraft verleiht.

Die 16-jährige Lucija ist still, aufmerksam und in vielem noch unerfahren. Als sie mit dem Schulchor ein Probenwochenende in einem abgelegenen Kloster verbringt, gerät ihre innere Ordnung ins Wanken. Zwischen strengen Regeln, religiöser Disziplin und der flirrenden Sommeratmosphäre beginnt sie, ihre Umgebung mit neuer Intensität wahrzunehmen. Besonders die selbstbewusste Ana-Marija zieht sie in ihren Bann und öffnet ihr Türen zu einer Welt, die zugleich verlockend und verunsichernd wirkt.