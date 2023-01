arthaus EXTRA: Mad Heidi

So habt ihr eure Heidi noch nie gesehen!

„Macht durch viele oftmals auch versteckte Filmanspielungen Spaß. Wir freuen uns schon auf die nächste, bereits angekündigte „Swissploitation.“ (filmstarts.de)

Der durchtriebene Diktator und Inhaber eines Käse-Imperiums Meili (Casper van Dien) und seine Gefolgschaft herrschen in brutaler Manier über die Schweiz. Im Krieg gegen die eigene Bevölkerung ist dem Diktator jedes Mittel recht, um diese gefügig zu machen. Die Folter- und Tötungsmethoden reichen von „Fondue-Boarding“ bis zum blutigen „Death by Chocolate“. Die inzwischen erwachsene Heidi (Alice Lucy) leidet sehr unter der faschistischen Diktatur. So wird ihr Geliebter Geißenpeter vor ihren Augen von Meilis Männern erschossen und die Hütte ihres Großvaters Alpöhi (David Schofield) in die Luft gesprengt. Doch Heidi ist kein wehrloses Mädchen – mit fernöstlichen Kampfkünsten und schwer bewaffnet tritt sie den blutigen Kampf gegen die „Käse-Diktatur“ an.

„Mad Heidi“ startete als eine Idee mit einem Plakat auf Facebook und wurde dank einer internationalen Crowdfunding Kampagne zu dem ersten Swissploitation-Kinofilm aller Zeiten. 538 Personen aus 19 Ländern investierten insgesamt zwei Millionen Schweizer Franken, um das Projekt zu verwirklichen. In „Mad Heidi“ lernen wir die berühmte Kinderbuchfigur von einer etwas anderen Seite kennen. Der Film verspricht eine wilde Achterbahnfahrt durch das Genre-Kino, mit blutigem Splatter und einer Menge schwarzem Humor.

Die Nachwuchsregisseure Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein bringen „Mad Heidi“ auf die Leinwand und schrieben auch gemeinsam mit Gregory D. Widmer („Züri Zoo“) am Drehbuch zum Film. Der Cast glänzt mit Shootingstar Alice Lucy in der Rolle der rachsüchtigen Heidi. In Vorbereitung auf den Film absolvierte sie ein intensives Kampftraining. In weiteren Rollen sind unter anderem Casper van Dien („Starship Troopers“), Max Rüdlinger und David Schofield („Gladiator“) zu sehen.

Spielfilmdebütant Johannes Hartmann holte bereits 2017 den Schweizer Produzenten Valentin Greutert und den finnischen Produzenten Tero Kaukomaa ins Boot, der bereits für die Nazi-Trash-Komödie „Iron Sky“ via Crowdfunding erfolgreich Geld eingesammelt hatte. Nachdem eine ebensolche Kampagne für „Mad Heidi“ erfolgreich angelaufen war, sorgten auch Medienberichte für Aufmerksamkeit. So wurde dem Kantonspolizist Gregory Widmer wegen seiner Beteiligung als Co-Autor an dem Filmprojekt im März 2019 fristlos gekündigt, schließlich würden sich Szenen von Waterboarding mit Käsefondue und Polizeitruppen mit roten Schweizwappen-Armbänden in der Optik von SS-Uniformen nicht mit seinem Berufsethos vertragen. Widmer klagte erfolgreich dagegen, der Fall ging bis vors Bundesgericht. Auch eine Form (ungeplanter) Publicity, die das Film-Team sicher gern mitgenommen hat.