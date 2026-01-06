Arthaus EXTRA - Meine letzte Nacht mit einem Vampir

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

MEINE LETZTE NACHT MIT EINEM VAMPIR

Der Film entführt in eine schaurig-schöne Welt voller Sinnlichkeit, Rebellion und Todesromantik - ein hypnotisches Coming-of-Age-Drama mit nostalgischer 60er-Jahre-Ästhetik und einer starken weiblichen Hauptfigur.

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn