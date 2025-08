Willkommen im zweiten EXTRA-Halbjahr 2025.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

MOTEL DESTINO

Im Original mit Untertiteln

„Ein Tropical Noir in berauschenden Bildern voller Hitze, Körperlichkeit und Gefahr, elektrisierend und voller Vitalität“ (The Hollywood Reporter)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra-2/?heilbronn