arthaus EXTRA: Piggy

„Ein psychopathischer Killer auf freiem Fuß ist bei Weitem nicht das Unheimlichste in diesem eindringlichen und verstörenden Body-Image-Horrorfilm.“ (VARIETY)

Nicht jeder liebt die Sommerzeit. Für die übergewichtige Sara bedeutet „Sommer“ nur, dass sie ständig mit dem Gelächter, den Urteilen und Beschimpfungen der Schulschönheiten zu kämpfen hat. Doch dann taucht ein mysteriöser Unbekannter im Dorf auf und plötzlich sind Saras Peinigerinnen spurlos verschwunden. Endlich scheint sich jemand für sie einzusetzen. Sara ist die einzige Zeugin der brutalen Tat; ein wortloser Pakt, den keiner von beiden verraten wird, ist geschlossen. Das Verbrechen erschüttert das Dorf und bald beginnen die Ermittlungen. Doch anstatt Licht ins Dunkel zu bringen, setzt Sara alles daran, die Spuren zu verwischen.

Nach ihrem überaus erfolgreichen Kurzfilm mit demselben Titel, erzählt Regisseurin Carlota Pereda die Geschichte in ihrem blutigen Langfilmdebüt fort und schreckt dabei auch nicht vor drastischen Gewaltszenen zurück. In „Piggy“ vereint sie das Beste aus schwarz-humorigem spanischen Horror, Revenge-Thriller und authentischem Coming-of-Age.

„Carlota Pereda weckt schon früh eine ungeheure Morbidität in ihrem Film. Piggy schafft sich raue, beklemmende Bildräume, die das Grausame im Alltägli­chen bloßlegen und umgekehrt. Was „Piggy“ von seiner Protagonistin abverlangt, spielt das Morden, Rächen und Verteidigen in aller konkreten Härte durch. Es hat nichts Glorreiches, nichts Befriedigendes mehr. „Piggy“ passt damit in eine Reihe jüngerer revisionistischer Rachefilme wie „Revenge“, „Violation“ oder „The Nightingale“, die die Rollenbilder und Gewalt ihrer Vergeltungsschläge selbstreflexiv und selbstkritisch betrachten. Am Schluss wartet hier das Triebhafte, Animalische, das seiner selbst überdrüssig ist. Es kündigt sich bereits zuvor im Bild eines entflohenen Stiers in der Wildnis an und kulminiert dann im menschlichen Duell.“ (artechock.de)