arthaus EXTRA "Plainclothes"

Mit seinem Langfilmdebüt „Plainclothes“ knüpft Carmen Emmi lose an eine Filmtradition an, die den Blick auf Polizeiarbeit, Begehren und gesellschaftliche Kontrolle richtet, verschiebt den Akzent jedoch entschieden:

weg vom Kriminalfall, hin zu einem Klima aus Angst, Scham und ständiger Beobachtung. Gemeinsam mit Kameramann Ethan Palmer entwirft Emmi ein New York der 1990er Jahre, das weniger als pulsierende Metropole denn als enges, überwacht wirkendes System erscheint. Das 4:3-Format verstärkt dieses Gefühl der Beklemmung, ebenso Bilder, die an Aufnahmen von Überwachungskameras erinnern. Im Zentrum steht Tom Blyth, der die Zerrissenheit seiner Figur mit großer Intensität trägt; an seiner Seite setzt Russell Tovey einen ruhigen, präzisen Gegenpol. So entsteht ein Film, der politisches Klima und innere Erschütterung eng miteinander verschränkt.

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