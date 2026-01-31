Arthaus EXTRA - Quiet Life

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

QUIET LIFE

„Das Spiel mit kafkaesken Elementen ist stets als klare Kritik an der Migrationspolitik erkennbar. Der Verzicht auf hochemotionale Ausbrüche macht die enorme Anspannung nur noch greifbarer.“ (kino-zeit.de)

