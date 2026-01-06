Arthaus EXTRA - Rave on

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

RAVE ON

„Die Chancen für eine mitreißende Erfahrung sind hoch – wenn man willens und in der Lage ist, sich auf die Sache einzulassen.“ (programmkino.de)

Weitere Infos auf www.kinostar.com/kino/allgemein/h_arthaus-extra/?heilbronn