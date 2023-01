arthaus EXTRA: Schweigend steht der Wald

„Der unbehagliche Mystery-Thriller enthüllt die Abgründe der bayerischen Provinz.“ (moviepilot.de)

Anja Grimm (Henriette Confurius) kehrt im Rahmen ihres Forststudiums zurück in die entlegene Provinz im Oberpfälzer Wald, wo sie zuletzt mit acht Jahren einen Familienurlaub machte. Doch dieser Ort birgt für sie nicht gerade positive, nostalgische Kindheitserinnerungen, denn Anjas Vater verschwand damals spurlos. Kurz nach ihrer Wiederkehr ereignet sich ein brutaler Mord und die 28-Jährige kommt nicht umhin zu vermuten, dass der Täter auch etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun haben könnte. Doch Anjas Verdacht und ihre investigativen Nachforschungen stoßen bei den Bewohner*innen des Dorfs und sogar bei der örtlichen Polizei auf Misstrauen und Feindseligkeit. Die Dorfgemeinschaft hält ihre dunkle Vergangenheit versteckt und scheint alles daran zu setzen, um zu verhindern, dass jemand diese aufdeckt.

Mit „Schweigend steht der Wald“ gibt Saralisa Volm ihr Debüt als Spielfilm-Regisseurin. Sie war zuvor als Schauspielerin („Bad Boy Lemke“) auf der Leinwand zu sehen und ist zudem als Produzentin („Fikkefuchs“) tätig. Auch bei „Schweigend steht der Wald“ übernahm sie die Produktion, gemeinsam mit Ko-Produzent Ingo Fliess („Wackersdorf“). Mit ihrem ersten Spielfilm schafft Volm einen atmosphärisch dichten und packenden Thriller über den Umgang mit Schuld. Die Geschichte selbst basiert auf dem gleichnamigen, von der Kritik hochgelobten Roman von Wolfram Fleischhauer, der ebenfalls das Drehbuch für die Leinwandadaption schrieb. Der Film besticht zudem mit einer renommierten Besetzung. Henriette Confurius („Tribes of Europa“) ist in der Rolle der Forststudentin Anja Grimm zu sehen. In weiteren Rollen standen Noah Saavedra („Egon Schiele – Tod und Mädchen“), August Zirner („Wackersdorf“), Robert Stadlober („Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“) und Johanna Bittenbinder („Servus Baby“) vor der Kamera.

„Der Wald ist ja gewissermaßen das Nationalheiligtum der Deutschen, ein mythischer und legendenumrankter Ort, ein Hort der Märchen und Sagen und für manche ein Baustein auf dem Weg zu einer nationalen Identität, angefangen von der Schlacht im Teutoburger Wald über die romantische Sehnsucht nach der Ursprünglichkeit der Natur bis hin zum Blut-und-Boden-Mythos der Nazis, die den Kult um die germanischen Waldmenschen pflegten.

Der Autor selbst hat seinen Roman adaptiert und etwa auch eine überflüssige Liebesgeschichte weggelassen. Und Saralisa Volm legt mit ihrer Verfilmung ein beeindruckendes Debüt vor, das furios Horror, Krimi und Selbstfindung mischt in der Aufdeckung des grausamen Verbrechens und mit einer immer geheimnisvollen Atmosphäre punktet. Volm kann sich dabei auch auf ein hervorragendes Ensemble verlassen, angefangen bei Henriette Confurius, die die durchaus taffe Anja mit einer auf ihre inneren Verletzungen hinweisenden Melancholie spielt. Und August Zirner gibt den bösen pensionierten Dorfpolizisten, als würde der direkt aus einem Backwood-Horrorfilm kommen.“ (epd-film.de)