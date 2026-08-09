arthaus EXTRA "Schwesterherz"

Mit ihrem Langfilmdebüt „Schwesterherz“ richtet Sarah Miro Fischer den Blick auf eine Situation, in der Nähe und Gewissheit unversehens brüchig werden.

Gemeinsam mit Co-Autorin Agnes Maagaard Petersen erzählt die 1993 geborene Regisseurin ein Drama, das weniger auf schnelle Urteile als auf genaue Beobachtung setzt. Die Kamera von Selma von Polheim Gravesen bleibt den Figuren dabei auffallend nah und verleiht dem Film eine fast dokumentarische Unmittelbarkeit. Im Zentrum steht nicht die Zuspitzung, sondern das tastende Wahrnehmen von Ambivalenzen, von Bindung, Loyalität und Zweifel. Getragen wird diese konzentrierte Inszenierung vor allem von Marie Bloching, die ihrer Figur eine große Zartheit und innere Spannung verleiht. So entsteht ein Film, der herausfordert, ohne zu drängen, und gerade in seiner Nüchternheit lange nachhallt.

Rose will nach dem Ende ihrer Beziehung erst einmal nur weg und zieht zu ihrem Bruder Sam nach Berlin. In der Enge seiner Wohnung sucht sie Halt, einen Übergang, vielleicht sogar die Möglichkeit für einen Neuanfang. Zwischen den Geschwistern herrscht eine große Vertrautheit: gemeinsame Routinen, kleine Neckereien, ein eingespieltes Miteinander.

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