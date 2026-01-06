Arthaus EXTRA - Siam Diary - Ein Film über das Reisen

Willkommen im ersten EXTRA-Halbjahr 2026.

Wir präsentieren Ihnen in den nächsten sechs Monaten wieder 26 Filme, die bisher in den Heilbronner Kinos nicht zu sehen waren. Also mehr als zwei Dutzend Premieren!

SIAM DIARY - EIN FILM ÜBER DAS REISEN

„Ein geduldig erzählter und poetisch in Szene gesetzter Dokumentarfilm über eine Reise durch Thailand, der sich für das Land und seine Bewohner interessiert und nicht davor zurückschreckt, auch widersprüchliche Facetten zu thematisieren.“ (filmdienst.de)

